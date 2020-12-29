Две команды самарского "Кванториума" стали победителями инженерной олимпиады

Имена победителей международной инженерной олимпиады "Кванториада-2020" назвали на закрытии одного из самых масштабных конкурсов юных изобретателей. В этом году он проходил в дистанционном формате по 7 направлениям. В общей сложности в нем приняли участие 423 команды из 83 регионов.

В финал по каждому направлению прошли 70 лучших команд. Самарскую область в заключительных состязаниях представляли 5 команд, сразу две из них добились победы.

"Гордость за своих учеников — самая большая награда для педагогов. Наши ребята на международном уровне доказали свою конкурентоспособность. Это очень хороший результат", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В Самарской области большое внимание уделяется развитию технического творчества среди детей и молодежи. За два года в рамках национального проекта "Образование" в регионе открыты 87 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", Дом научной коллаборации и IT-куб.

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова созданы и оснащены 40 мини-технопарков в малых городах и муниципальных районах. В этом году у нас появился мобильный "Кванториум". Я уверен, что все это позволит нам пополнить копилку наград Самарской области новыми победами наших учеников, а ребятам это дает новые возможности для самореализации, раскрытия и развития новых умений".

Команды Самарской области стали абсолютными победителями в направлениях "Беспилотный анализ" и "Вирус-краудсорсинг".