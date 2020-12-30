Tele2 подготовила сеть к новогодним праздникам

Tele2 в преддверии новогодних праздников подготовила сеть к интенсивной эксплуатации и готова обеспечить ее бесперебойную работу. В этом году впервые параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Самарской области. Ранее подобные работы выполнялись только в отдельных локациях, где проводились массовые мероприятия.

Масштабное применение "праздничных" параметров связано с возросшей активностью абонентов и общим увеличением нагрузки на сеть в 2020 году. Так, в период с января по декабрь жители области использовали на 23% больше мобильного интернета, чем годом ранее. Продолжительность звонков увеличилась на 10%.

Оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи. Расширение емкости сети позволит сохранить высокие скорости интернета 3G и 4G, обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области. В новогоднюю ночь специалисты Tele2 прогнозируют увеличение нагрузки на сеть на 20%.

В праздничные дни в сети оператора традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Так, в период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года интернет-трафик Tele2 в регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 20%. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты интенсивно поздравляли родных и друзей по телефону. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны для 82% населения Самарской области.