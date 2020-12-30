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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Горы связи не помеха: МегаФон усилил связь на горнолыжке

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период наступившего горнолыжного сезона в Красной Глинке любители зимнего горного туризма могут разогнаться не только на трассе, но и в Интернете. МегаФон увеличил покрытие в зоне гостеприимства и на основных лыжных трассах курорта, чтобы абоненты могли пользоваться телеком-сервисами на скорости до 52 Мбит/с.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Из-за пандемии и ограничения поездок за рубеж на предстоящих новогодних каникулах трассы Красной Глинки ожидают большего количества любителей спорта, чем год назад. Оператор "МегаФон" провел комплексную модернизацию сети в районе популярного самарского курорта, на 40% увеличив покрытие в зоне гостеприимства и на основных лыжных трассах, обеспечив качественную голосовую связь и скоростную передачу данных даже в условиях сложного горного рельефа.

"Гости курорта оценят доступность интернет-услуг в сетях 3G и 4G, возможность выкладывать в соцсети яркий фото/видео-контент, "стримить" видео. А предстоящие зимние каникулы дадут возможность самарцам зафиксировать на трассах новые скоростные рекорды и благодаря надежной связи мгновенно поделиться успехами на любимых интернет-площадках", - комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

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