Горы связи не помеха: МегаФон усилил связь на горнолыжке

В период наступившего горнолыжного сезона в Красной Глинке любители зимнего горного туризма могут разогнаться не только на трассе, но и в Интернете. МегаФон увеличил покрытие в зоне гостеприимства и на основных лыжных трассах курорта, чтобы абоненты могли пользоваться телеком-сервисами на скорости до 52 Мбит/с.

Из-за пандемии и ограничения поездок за рубеж на предстоящих новогодних каникулах трассы Красной Глинки ожидают большего количества любителей спорта, чем год назад. Оператор "МегаФон" провел комплексную модернизацию сети в районе популярного самарского курорта, на 40% увеличив покрытие в зоне гостеприимства и на основных лыжных трассах, обеспечив качественную голосовую связь и скоростную передачу данных даже в условиях сложного горного рельефа.

"Гости курорта оценят доступность интернет-услуг в сетях 3G и 4G, возможность выкладывать в соцсети яркий фото/видео-контент, "стримить" видео. А предстоящие зимние каникулы дадут возможность самарцам зафиксировать на трассах новые скоростные рекорды и благодаря надежной связи мгновенно поделиться успехами на любимых интернет-площадках", - комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.