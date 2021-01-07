Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Рождеством

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил православных жителей региона с Рождеством Христовым.

"Дорогие земляки! От всего сердца примите поздравления с Рождеством Христовым! - обратился губернатор. - Этот день с трепетом и надеждой ждут миллионы православных христиан нашей страны. Это праздник света и радости, когда каждый испытывает удивительное чувство сопричастности великому чуду — рождению Спасителя.

Прошедший 2020-й год многому нас научил и заставил вспомнить ценность жизни, христианские добродетели — веру, милосердие, сострадание, способность не сдаваться и не отчаиваться. Мы с особой остротой почувствовали, как дороги нам наши близкие и даже незнакомые люди, которым нужна наша бескорыстная помощь. И каким хрупким был бы наш мир, не будь в нем любви, взаимной поддержки и единства.

От всей души хочу сказать спасибо каждому за отзывчивость, доброе сердце, житейскую мудрость и терпение, трудолюбие и созидательный настрой. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и гармонии в семьях, удачи и процветания в делах, бодрости духа и сил для новых побед и свершений!



Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет жизненный путь, а энергия родной самарской земли вдохновляет и придает уверенность! С праздником, с Рождеством Христовым!"