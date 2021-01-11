Дмитрий Азаров занял третье место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Агентство политических и экономических коммуникаций разместило "посленовогодний" рейтинг активности глав субъектов РФ в Instagram за 4-10 января 2021 года.

По итогам рейтинга третье место занимает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров @azarov.life (три поста, 74 материала в "историях").

Первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram занимает председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов @konovalov_khakasia19, который разместил 13 постов и 60 материалов в "историях" на прошедшей неделе.

На второй позиции - губернатор Вологодской области Олег Кувшинников @olegkuvshinnikov, в аккаунте которого было опубликовано 18 постов и 45 материалов в "историях".