Новогоднюю Сызрань виртуально посетили москвичи и французы

Компания МТС проанализировала активность пользователей интерактивного гида "Виртуальная прогулка по Сызрани" и выяснила, кто чаще всего виртуально гулял по улице Советской во время новогодних каникул.

По данным МТС, в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года достопримечательностями Сызрани, помимо местных жителей, активно интересовались виртуальные путешественники из Самары, Москвы, Твери, Перми, Уфы, Пензы и Краснодара. "Навещали" Сызрань и иностранцы: около 5 процентов посетителей "Виртуальной прогулки" составили жители Франции, США и Польши, причем среди них наибольшей популярностью пользовались сызранские храмы — Христорождественский и Казанский соборы. Самыми же популярными среди россиян объектами оказались Спасская башня Сызранского кремля и особняки Сыромятникова и Ревякина.

"Мобильный гид" по Сызрани был запущен в августе 2020 года. За четыре месяца виртуально пройтись по улице Советской в режиме онлайн успели более восьми тысяч посетителей, причем лишь треть из них составляют сызранцы. Истории, связанные с главными городскими достопримечательностями, написал для аудиогида МТС известный сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный.

Рядом со всеми зданиями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, содержащие краткую информацию об объекте на двух языках и QR-код, перейдя по которому можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею. Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. Виртуально погулять по Сызрани можно даже не выходя из дома, перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

В декабре 2017 года компания МТС запустила в Самаре интерактивный гид "Виртуальная прогулка по Самаре", включающий около 80 городских знаковых объектов и являющийся на данный момент одним из самых полных виртуальных путеводителей по городу. В 2019 году МТС совместно с интернет-журналом "Другой город" подготовила цифровую выставку "Самара: из прошлого в будущее" с уникальными фотографиями столетней давности, а в 2020 году презентовала самарцам и туристам интерактивную выставку "Самара — Куйбышев. Истории Безымянки", аудиогид "Место силы. Самарская Лука" по главным природным достопримечательностям региона и "Виртуальную прогулку по Сызрани".