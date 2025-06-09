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Туризм Общество

Развитие событийного туризма в Самарской области обсудили на стратегической сессии

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 июня, представители муниципалитетов, туристического бизнеса, креативных кластеров, выставочных площадок и средств размещения Самарской области совместно с федеральными экспертами провели проектную работу по трем направлениям: развитие событийной инфраструктуры, создание концепции масштабных мероприятий и маркетинга территории.

Фото: Министерство туризма СО

В рамках мероприятия были организованы выступления экспертов, работа в проектных группах и выработка предложений по созданию знаковых узнаваемых событий и развитию событийного туризма в Самарской области.

В оценке презентаций проектов приняли участие руководители Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), АНО "Мастерская гостеприимства", "Россия — страна возможностей", Ассоциация "Национальное конгресс-бюро", МРО "Деловая Россия", Фонд "Росконгресс".
Управляющий директор "Газпромбанк — Инфраструктурный Холдинг", почетный президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян представил проект создания конгрессно-выставочного парка на территории Самарской области.

"В последнее время мы наблюдаем значительный рост событийных мероприятий в нашем регионе, что становится мощным драйвером экономического и социального развития. Эти события привлекают внимание бизнеса, туристов и инвесторов, что способствует укреплению имиджа региона на национальном и международном уровнях. Важным шагом по достижению наших планов станет реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству современного конгрессно-выставочного комплекса. Это позволит не только расширить возможности для делового общения, но и повысить инвестиционную привлекательность региона. Продвижение наших уникальных возможностей и достижений на различных площадках — наш приоритет, и мы уверены, что комплексный подход к развитию событийных и выставочных мероприятий приведет к стабильному росту и процветанию региона", — министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Напомним, развитие событийного туризма является важной составляющей национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Владимира Путина. В рамках нацпроекта предусмотрена всесторонняя поддержка со стороны государства на проведение событийных мероприятий, благоустройство исторических центров городов, обустройство пляжей и туристических маршрутов, создание инфраструктуры, соответствующей требованиям современных путешественников.

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