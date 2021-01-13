Дмитрий Азаров объявил о начале юбилейного года 170-летия губернии

В среду, 13 января, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина открылась выставка "Высочайше повелено: образовать губернию". Это стало первым масштабным событием 170- летнего юбилея Самарской губернии.

На выставке собрались историки и краеведы, для школьников прошли экскурсии. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех, "кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру", и совсем юных жителей региона с Днем Самарской губернии.

"Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о родном крае, тем больше вы в него будете влюбляться. Невозможно же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу Самарскую землю", - обратился Дмитрий Азаров к ребятам, присутствующим на выставке.

Глава региона поблагодарил всех организаторов выставки - министерство культуры, архивную службу, - за уникальный подбор документов и выразил надежду, что уникальные фонды привлекут внимание многих.

"В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного года. Много важных, социально значимых, интересных и познавательных событий еще впереди - подчеркнул губернатор. - Не буду сейчас все секреты открывать. Но уверен, это понравится и жителям региона, и нашим гостям. Уверен и в том, что эти архивные документы будут открывать и новые страницы для каждого из нас. Сегодня и я наверняка найду для себя что-то новое, несмотря на то что стараюсь узнавать как можно больше на протяжении всей своей жизни об истории родной Самарской земли".

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил историков и археологов за вклад в сохранение наследия.

"Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли свой вклад в развитие и процветание нашей губернии, в достижение космических высот. Не случайно Самарская область и ее столица город Самара в трудные для Родины времена дважды становилась столицей нашей страны, - обратился к землякам глава региона. - Мы всегда готовы быть опорой для граждан всего нашего государства. С праздником, дорогие мои земляки, с юбилеем!"