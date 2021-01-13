Команды со всей области поборолись за звание лучших знатоков истории Самарской губернии

В среду, 13 января, в день 170-летия Самарской губернии, жители региона приняли участие в интеллектуальной игре на знание истории родного края. Тематический квиз прошел в школе микрорайона Южный город.

Участники — ученики старших классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, учителя и преподаватели из всех муниципальных образований области. В каждой команде по 4 человека.

За полтора часа участники интеллектуально-развлекательной игры ответила на 30 вопросов — по шесть в каждом из пяти раундов. Они касались важных дат и событий из истории региона и интересных фактов.

"Я сегодня узнал о том, какие фильмы снимались на территории Самарской области", — отметил член команды из Нефтегорского района Сергей Овчаров. Он добавил, что квиз — это не только возможность проверить свои знания, но и завести новые дружеские контакты. "Сегодняшняя игра посвящена истории родного края, поэтому соревнования стали для меня вдвойне интереснее. Все участники квиза настроены очень позитивно", — сказал Сергей.

По итогам интеллектуальных соревнований на знание истории Самарской губернии третье место заняла команда из Красноярского района. Самарцы оказались на втором месте. Ну, а победу завоевала команда из Чапаевска.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза и поприветствовал всех участников состязаний.

"Я от всей души поздравляю вас с юбилеем, со 170-летием нашей родной Самарской губернии! Сегодня мы отмечаем его в атмосфере просвещения, обмена мнениями, получения новых знаний. Очень рад, что идея проведения интеллектуального соревнования обрела такую поддержку по всей территории Самарской области, что в городах и сёлах все больше людей стремятся узнать об истории родного края. Не зная истории, мы с вами вряд ли сможем проектировать будущее. Рад, что вы стремитесь больше узнать о родной Самарской земле, а значит — все больше и больше в нее влюбляетесь", — отметил губернатор.

И сегодня регион является опорным краем российского государства. "В Самарской области есть все: природные богатства, мощнейшая промышленность, высочайшие, самые современные космические, информационные технологии, есть где себя реализовать. Есть замечательный образовательный кластер: в НОЦ, который мы создали, вошли уже вузы из восьми субъектов России. У нас есть всё для самореализации человека. И в этом главная задача национальных проектов, которыеинициированы президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и сегодня реализуются по всей территории Российской Федерации", — подчеркнул глава региона.



Победители квиза признались, что победы не ждали, но делали все, чтобы ее завоевать. И уже в следующем году интеллектуальная игра, которая дает возможность проверить свои знания по истории Самарской губернии, в следующем году пройдет в Чапаевске.

Напомним, что сегодняшние мероприятия — это только старт юбилейного года, посвящённого 170-летию губернии. Жителей региона ждёт ещё немало самых разных событий.