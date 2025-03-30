Губернатор поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам

В воскресенье, 30 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам.

"Примите мои поздравления с окончанием месяца Рамадан и праздником Ураза-Байрам!

Это, несомненно, одна из важнейших дат исламского календаря. Она является символом милосердия и добра, единства и веры, нравственного очищения.

Она обращает мусульман всего мира к вечным ценностям, вдохновляет на благие дела, а также способствует сохранению богатейшего духовного наследия исламской культуры.

Благодарю вас, что верно следуете традициям этого прекрасного праздника, тем самым внося ценный вклад в укрепление преемственности поколений и семейных основ, поддержание мира, дружбы и взаимопомощи в Самарской области.

Очень важно, что сегодня мы вместе независимо от национальности и вероисповедания делаем все возможное ради достижения целей, стоящих перед нашей Родиной. Отстаиваем ее независимость на полях сражений и в тылу, заботимся о будущем, воспитываем детей.

Уверен, что такое единство будет оставаться залогом нашей победы в специальной военной операции. Послужит основой для новых достижений нашей страны!

От всего сердца желаю, чтобы этот праздничный день принес в ваши дома тепло и свет, благополучие и процветание! Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях!", - говорится в сообщении.