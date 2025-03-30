Губернатор поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам

В воскресенье, 30 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам.
"Примите мои поздравления с окончанием месяца Рамадан и праздником Ураза-Байрам!
Это, несомненно, одна из важнейших дат исламского календаря. Она является символом милосердия и добра, единства и веры, нравственного очищения.
Она обращает мусульман всего мира к вечным ценностям, вдохновляет на благие дела, а также способствует сохранению богатейшего духовного наследия исламской культуры.
Благодарю вас, что верно следуете традициям этого прекрасного праздника, тем самым внося ценный вклад в укрепление преемственности поколений и семейных основ, поддержание мира, дружбы и взаимопомощи в Самарской области.
Очень важно, что сегодня мы вместе независимо от национальности и вероисповедания делаем все возможное ради достижения целей, стоящих перед нашей Родиной. Отстаиваем ее независимость на полях сражений и в тылу, заботимся о будущем, воспитываем детей.
Уверен, что такое единство будет оставаться залогом нашей победы в специальной военной операции. Послужит основой для новых достижений нашей страны!
От всего сердца желаю, чтобы этот праздничный день принес в ваши дома тепло и свет, благополучие и процветание! Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка