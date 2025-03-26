Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения

В среду, 26 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с днем образования 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригады специального назначения.

"Созданное 26 марта 1944 года, ваше соединение прошло славный боевой путь. Сражаясь в годы Великой Отечественной войны в составе 1-го Белорусского фронта, бойцы бригады - тогда 5-го отдельного мотоциклетного полка - освобождали Польшу и ее столицу Варшаву, участвовали в штурме и взятии Берлина", - сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что в послевоенные годы бригада не раз признавалась одним из лучших соединений в группе советских войск в Германии. Особая страница в истории гвардейцев связана с противодействием международному терроризму. Бойцы соединения достойно выполнили возложенную на них миссию на Северном Кавказе, в Сирии и сегодня, проявляя мужество, героизм и высочайший уровень подготовки, успешно сражаются с врагом в зоне специальной военной операции.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за верность воинскому долгу и присяге, самоотверженность, взаимовыручку и боевое братство. Особые слова благодарности - ветеранам бригады. Вы и сегодня передаете молодому поколению спецназовцев бесценный профессиональный и жизненный опыт. Наша молодежь учится у вас воинскому мастерству, выдержке и подлинному патриотизму, - подчеркнул он. - Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона дислоцируется столь прославленное соединение. Уверен, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества, будет ознаменован новыми значимыми достижениями гвардейской бригады во славу Родины".