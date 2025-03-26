Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения

В среду, 26 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с днем образования 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригады специального назначения.
"Созданное 26 марта 1944 года, ваше соединение прошло славный боевой путь. Сражаясь в годы Великой Отечественной войны в составе 1-го Белорусского фронта, бойцы бригады - тогда 5-го отдельного мотоциклетного полка - освобождали Польшу и ее столицу Варшаву, участвовали в штурме и взятии Берлина", - сказал глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил, что в послевоенные годы бригада не раз признавалась одним из лучших соединений в группе советских войск в Германии. Особая страница в истории гвардейцев связана с противодействием международному терроризму. Бойцы соединения достойно выполнили возложенную на них миссию на Северном Кавказе, в Сирии и сегодня, проявляя мужество, героизм и высочайший уровень подготовки, успешно сражаются с врагом в зоне специальной военной операции.
"Дорогие друзья! Благодарю вас за верность воинскому долгу и присяге, самоотверженность, взаимовыручку и боевое братство. Особые слова благодарности - ветеранам бригады. Вы и сегодня передаете молодому поколению спецназовцев бесценный профессиональный и жизненный опыт. Наша молодежь учится у вас воинскому мастерству, выдержке и подлинному патриотизму, - подчеркнул он. - Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона дислоцируется столь прославленное соединение. Уверен, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества, будет ознаменован новыми значимыми достижениями гвардейской бригады во славу Родины".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка