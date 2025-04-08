Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудников военкоматов

Во вторник, 8 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов с профессиональным праздником.

"В условиях современных угроз и вызовов, с которыми сталкивается Россия, на вас лежит особая ответственность. Во взаимодействии с органами исполнительной власти региона вы организуете призыв на военную службу, решаете задачи по мобилизационной готовности и территориальной обороне, выполнению задания министерства обороны Российской Федерации на отбор кандидатов для поступления на военную службу в Вооруженные Силы по контракту. И в этом — ваш значимый вклад в повышение обороноспособности нашей державы, приближение победы в специальной военной операции", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что один из приоритетов в совместной работе — социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Глава региона подчеркнул: сегодня очень важно, чтобы люди, вставшие на защиту своих близких, своего дома, своей страны и с честью выполнившие эту святую миссию, были окружены нашей заботой, чувствовали уважение со стороны общества.

"Роль военкоматов в решении этой задачи трудно переоценить. Уверен, в нынешнем году, объявленном президентом В. В. Путиным Годом защитника Отечества, вы добьетесь всех поставленных целей. Благодарю вас за преданность делу, верность долгу и ответственное отношение к своим служебным обязанностям. Спасибо ветеранам военных комиссариатов за многолетний самоотверженный труд по укреплению оборонной мощи нашего государства. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины" — заключил Вячеслав Федорищев.