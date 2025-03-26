Вячеслав Федорищев: "Утром откроется дорога на ул. 22 Партсъезда"

В четверг, 27 марта, утром в Самаре откроется движение транспорта по ул. 22 Партсъезда. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Уже утром движение будет открыто. Тамже проведем совещание по развитию дорожной сети. Глава города представит новые, усиленные и скорректированные, планы по ремонтам, по развитию. А также проведем с ним выездные мероприятия по наиболее проблемным точкам", — отметил глава региона.
Напомним, что на прошлой неделе работы по реконструкции ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до Московского шоссе, начатые в 2023 г., полностью завершены. Проверка Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области подтвердила готовность объекта. Необходимый пакет документов был направлен в министерство строительства Самарской области для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка