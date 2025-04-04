В дни форума "Россия - спортивная держава" площадь Куйбышева станет масштабным спортивным пространством

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который состоится в регионе осенью этого года. Участвовали руководители областного правительства, администраций Самары и Тольятти, различных органов власти и ведомств.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Это одно из главных событий в российском спорте. На площадке форума обсуждаются ключевые вопросы, стратегия и перспективы развития отрасли с участием делегаций со всей страны и зарубежных государств. По распоряжению Владимира Путина в 2025 году форум состоится осенью в Самаре.

"Форум "Россия - спортивная держава" - это большое и ответственное мероприятие. Наша задача - провести его на максимально высоком уровне. Посмотрим, как сейчас у нас строится работа, какие задачи стоят в рамках регионального оргкомитета", - обратился к участникам совещания Вячеслав Федорищев.

С основным докладом о подготовке к форуму выступила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она отметила, что миссия форума - не только объединить профессиональное спортивное сообщество, но и привлечь к регулярным занятиям спортом еще больше жителей региона. Для этого сформирована спортивная программа, подготовлены планы по проведению многочисленных массовых физкультурных мероприятий, организации спортивных площадок, зон активностей.

"На площади Куйбышева планируем создать большую интерактивную зону "Союз спорта". Здесь будет целый спортивный фестиваль. Проведем парад спортсменов, соревнования по брейкингу, ММА, боксу, фехтованию, спортивному программированию, киберспорту, баскетболу 3×3, мини-футболу. На главной сцене выступят музыкальные группы, DJ, творческие коллективы. Площадь имени Куйбышева станет местом проведения церемоний открытия и закрытия форума", - рассказала министр.

В Струковском парке состоится фестиваль "Самара в движении". Здесь для жителей и гостей города организуют площадки по паркуру, воркауту, BMX, скейтбордингу, стрит-арту, киберспорту. На набережной Волги будут работать зоны мастер-классов от различных спортивных федераций, площадки ГТО, состоится регата. Также запланировано проведение флешмоба на велотренажерах "Накрути себя" и массового забега "Чистый спорт".

Жители Самарской области смогут стать зрителями и болельщиками различных спортивных соревнований. Как сообщила Лидия Рогожинская, в программу форума предложено включить международный турнир по парусному спорту, финала Кубка России по гонкам дронов, финала "Кубка Защитников Отечества" среди ветеранов СВО, международный турнир по дрифту, всероссийский турнир по художественной гимнастике на призы чемпионки мира Ксении Поляковой, международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) или международный фестиваль бокса "Бокс на Волге".

"Одним из ключевых мероприятий физкультурно-спортивной программы предлагаем сделать театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова "Легенды спорта". Оно объединит спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство", - отметила министр.

Часть спортивной программы пройдет в Тольятти - это позволит вовлечь в орбиту проведения форума жителей Автограда, где также сильны спортивные традиции.

Ключевым пространством форума станет стадион "Солидарность Самара Арена". Здесь состоятся стратегические сессии и круглые столы. Предложено провести здесь же ряд спортивных мероприятий и организовать интерактивную экспозицию "Герои спорта", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лидия Рогожинская сообщила, что совместно с министерством культуры и министерством туризма подготовлена концепция культурной программы из 15 событий, включающая театральные постановки, выставки и экскурсионные программы. Запланирована установка арт-объектов, приуроченных к форуму.

В ходе совещания также обсуждался ряд других вопросов. В частности, это организация транспортного и медицинского обеспечения форума, формирование необходимого гостиничного фонда, деловая программа, подготовка волонтеров, благоустройство. Особое внимание было уделено вопросам безопасности.

По итогам совещания губернатор дал ряд поручений.