Тольяттинец обокрал "бывшую" и сам рассказал ей об этом

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 41-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.
По версии следствия, в 7:00 3 марта 2025 г. мужчина пришел к бывшей девушке, якобы чтобы забрать свои вещи. А когда она вышла в другую комнату, он украл ее телефон и золотые украшения. Через некоторое время горе-возлюбленный позвонил и рассказал, что забрал вещи девушки и сдал их в ломбард, но выкупить их обратно не может.
Ущерб составил 21 тыс. рублей. Во время следствия мужчина полностью возместил его.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы