Тольяттинец обокрал "бывшую" и сам рассказал ей об этом

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу 41-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

По версии следствия, в 7:00 3 марта 2025 г. мужчина пришел к бывшей девушке, якобы чтобы забрать свои вещи. А когда она вышла в другую комнату, он украл ее телефон и золотые украшения. Через некоторое время горе-возлюбленный позвонил и рассказал, что забрал вещи девушки и сдал их в ломбард, но выкупить их обратно не может.

Ущерб составил 21 тыс. рублей. Во время следствия мужчина полностью возместил его.