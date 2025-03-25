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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника культуры России

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов культуры с профессиональным праздником - Днем работника культуры России.

Глава региона подчеркнул, что самарские деятели культуры неизменно добиваются выдающихся результатов, подтверждая статус области как одного из крупнейших культурных центров России.

"Сотрудники музеев и библиотек, театров, клубов и домов культуры, участники коллективов художественной самодеятельности делают все для того, чтобы сохранить и приумножить уникальное культурное достояние нашего региона", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор напомнил, что при поддержке федерального центра в Самарской области ремонтируются дома культуры и детские школы искусств, открываются современные модельные библиотеки, закупается новейшее оборудование.

"20 проектов региона в этой сфере — победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив — получат федеральную поддержку на сумму почти 100 млн рублей. Особая роль принадлежит вам в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что эта святая дата, как и весь 2025 год, объявленный президентом В. В. Путиным Годом защитника Отечества, станет важным этапом в формировании культурной парадигмы нашего общества, в основе которой — патриотизм, приверженность нашим традиционным духовным ценностям, потребность служения Родине и своему народу", — добавил он.

Глава региона отметил: крайне важно направить созидательную энергию на максимальный охват самых дорогих, самых близких людей — ветеранов, а также участников специальной военной операции и их семьи.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за творческое отношение к делу, преданность своему призванию и увлеченность профессией. Мы продолжим реализацию ключевых преобразований в сфере культуры в рамках национального проекта "Семья" и новой региональной программы "Культурные люди", которая объединит многочисленные меры поддержки работников отрасли. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия, успехов в творчестве и во всех ваших начинаниях!" — заключил Вячеслав Федорищев.

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