Губернатор опроверг слухи об отставке Михаила Смирнова

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов не покидает свой пост.
Слухи о его якобы увольнении и будто бы существующих конфликтах с другими представителями руководства региона появились в этом месяце.
Информацию опроверг в беседе с корреспондентом Волга Ньюс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, Смирнов не покидает должность.
Отметим, что председатель правительства также принимал участие в оперативном совещании кабмина 20 марта.
Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа 2024 года. Ранее он руководил компаниями "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка