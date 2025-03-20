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Губернатор Власть и политика

Губернатор опроверг слухи об отставке Михаила Смирнова

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов не покидает свой пост.

Фото: предоставлено автором

Слухи о его якобы увольнении и будто бы существующих конфликтах с другими представителями руководства региона появились в этом месяце.

Информацию опроверг в беседе с корреспондентом Волга Ньюс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, Смирнов не покидает должность.

Отметим, что председатель правительства также принимал участие в оперативном совещании кабмина 20 марта.

Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа 2024 года. Ранее он руководил компаниями "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

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