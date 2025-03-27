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Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев передал новые автомобили неотложной помощи медицинским учреждениям Самарской области. Мероприятие прошло на площади Славы в областном центре с участием главных врачей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сегодня автопарк медучреждений самарского региона пополнили 87 автомобилей "Лада Гранта". Новые машины получили больницы Нефтегорского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского, Сызранского районов области, а также Самары и Новокуйбышевска. Их поставка стала возможной благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.

"Поступили первые 87 машин — новые, отечественного производства, с нашего завода. Знаю, насколько велика в них потребность. Это лишь один из шагов — впереди будет больше. Главное, что мы переоснащаемся, системно обновляем автопарк. То же самое касается и карет скорой помощи — по ним также будет усиление", — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководители медучреждений поблагодарили областное правительство и губернатора за поддержку и укрепление материально-технической базы.

"Автопарк нашей больницы пополнился шестью новыми автомобилями. Все они будут использованы для оказания медицинской помощи прикрепленному взрослому населению — это 94 тысячи жителей Октябрьского района, включая 33 тысячи человек нетрудоспособного возраста", — поделилась главный врач Самарской горбольницы № 4 Наталья Виктор.

Как рассказала руководитель медучреждения, техника будет задействована в самых востребованных направлениях: выезды неотложной помощи, обслуживание пациентов с ОРВИ, тяжелобольных, в том числе паллиативных. Особое внимание медики уделяют участникам специальной военной операции — на транспорте их доставляют в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации, реабилитации. Регулярно бригады медицинской помощи посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проводят осмотры, забор анализов и другие необходимые процедуры.

Своими впечатлениями поделились и водители новых автомобилей.

"Парк пополняется и обновляется хорошими, комфортабельными машинами. Возим врачей, доставляем анализы — всю работу выполняем, — рассказал водитель Нефтегорской центральной районной больницы Михаил Сугак. — Приятно и медперсоналу, когда хороший автомобиль, и к пациентам доезжаем быстро".

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, до конца года медицинским учреждениям региона передадут еще 91 легковой автомобиль и 19 специализированных машин "ГАЗ Соболь", оснащенных приемным устройством и носилками. Всего в 2025 году для здравоохранения Самарской области будет закуплено 197 автомобилей на сумму 245,6 млн рублей.

Также в ходе общения глава региона акцентировал внимание главврачей на кадровом усилении, включая водительский состав для нового автотранспорта.

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