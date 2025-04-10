При поддержке ВТБ откроется выставка "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности

Выставка "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие", организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, откроется 11 апреля и продлится до 3 августа. Экспозиция расскажет о связи танца и изобразительного искусства.

Каждый зал будет отражать собственный сюжет — начало экспозиции расскажет об Айседоре Дункан и её вкладе в формирование современной хореографии. Посетители продолжат знакомство с экспериментальными сценическими постановками авангарда, среди которых знаменитые работы Василия Кандинского ("Желтый звук") и ученицы Казимира Малевича Нины Коган ("Супрематический балет"). Основная часть выставки посвящена ритму танца, ее центр — знаменитая постановка "Болеро" Мориса Бежара с Хорхе Доном в заглавной партии и "Танец ведьмы" в исполнении немецкой танцовщицы Мэри Вигман.

"Мы давно работаем с Еврейским музеем и реализуем поддержку уникальных выставок, посвященных Марку Шагалу, Исааку Левитану и другим знаковым художникам. В этот раз мы участвуем в создании эстетичной и зрелищной экспозиции на стыке двух видов искусства. Такие проекты, где замирает танец и "оживает" картина, позволяют иначе взглянуть на привычные вещи и переосмыслить наше культурное наследие", — комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Экспонаты предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственным театральным музеем имени Бахрушина, Музеем Маяковского, Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана, Саратовским художественным музеем имени Радищева и другими учреждениями.

ВТБ сотрудничает с Еврейским музеем и Центром толерантности (ЕМиЦТ) с 2014 года, поддерживая разные проекты. В рамках партнерства были организованы выставки: "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века", "Юля", "Еврейский авангард. Шагал. Альтман. Штеренберг и другие", "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу", "Истоки русской фотографии. 1920–1930-е годы", "Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой".