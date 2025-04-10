16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке ВТБ откроется выставка "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности Роман Ежевичкин расскажет о жизни и судьбе Юрия Гагарина В "Заварке" детей научат работе с деревом на мастер-классе "Столярник" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Филиппа Герасима В Тольятти состоится лекция "Истории в красках. Художники Самарской земли"

Музеи и выставки Культура

При поддержке ВТБ откроется выставка "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выставка "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие", организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, откроется 11 апреля и продлится до 3 августа. Экспозиция расскажет о связи танца и изобразительного искусства.

Каждый зал будет отражать собственный сюжет — начало экспозиции расскажет об Айседоре Дункан и её вкладе в формирование современной хореографии. Посетители продолжат знакомство с экспериментальными сценическими постановками авангарда, среди которых знаменитые работы Василия Кандинского ("Желтый звук") и ученицы Казимира Малевича Нины Коган ("Супрематический балет"). Основная часть выставки посвящена ритму танца, ее центр — знаменитая постановка "Болеро" Мориса Бежара с Хорхе Доном в заглавной партии и "Танец ведьмы" в исполнении немецкой танцовщицы Мэри Вигман.

"Мы давно работаем с Еврейским музеем и реализуем поддержку уникальных выставок, посвященных Марку Шагалу, Исааку Левитану и другим знаковым художникам. В этот раз мы участвуем в создании эстетичной и зрелищной экспозиции на стыке двух видов искусства. Такие проекты, где замирает танец и "оживает" картина, позволяют иначе взглянуть на привычные вещи и переосмыслить наше культурное наследие", — комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Экспонаты предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственным театральным музеем имени Бахрушина, Музеем Маяковского, Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана, Саратовским художественным музеем имени Радищева и другими учреждениями.

ВТБ сотрудничает с Еврейским музеем и Центром толерантности (ЕМиЦТ) с 2014 года, поддерживая разные проекты. В рамках партнерства были организованы выставки: "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века", "Юля", "Еврейский авангард. Шагал. Альтман. Штеренберг и другие", "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу", "Истоки русской фотографии. 1920–1930-е годы", "Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой".

Социальная ответственность — одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4