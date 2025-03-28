В Самарской области по решению губернатора образована межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета

В четверг, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев на площадке Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области провел первое заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета региона.

Соответствующее постановление о создании комиссии было подписано вчера в областном правительстве, в ее состав вошли руководители всех федеральных структур, работающих на территории региона и так или иначе взаимодействующих с экономическими субъектами, представители региональных органов власти и муниципальных образований.

Вячеслав Федорищев обозначил основную задачу — в 2 раза увеличить доходы областного бюджета к 2030 году: "Это не план ради красивой цифры, это реальная возможность, потенциал бюджета, который необходимо раскрывать".

"Сейчас на всех уровнях завершается подведение итогов прошлого года, уточняются акценты и приоритеты, в том числе для каждого субъекта, направленные на достижение национальных целей", — отметил губернатор.

Несмотря на беспрецедентные санкции с 2014 года, которые с 2022 года были ужесточены, ключевые показатели свидетельствуют об устойчивости экономики России.

"По оценке Росстата, рост ВВП по итогам 2024 года составит 4,1% — это показывает, что экономика стабильна и развивается. Индекс промышленного производства по итогам 2024 года вырос на 4,6%, — привел пример Вячеслав Федорищев. — Если говорить о Самарской области, то у нас ВРП приближается к отметке 3 трлн рублей. Инвестиции впервые по итогам 2024 года превысили 500 млрд рублей, а также доходы, собираемые на территории региона во все уровни, впервые превысили 1,2 трлн рублей. Это исторический максимум".

Однако, как считает глава региона, данного темпа недостаточно для ускоренного развития: "У нас в программе развития региона большое количество накопленных инфраструктурных проблем требуют решения здесь и сейчас, в течение ближайших нескольких лет".

Мероприятия по поддержке СВО, реализация задач социальной сферы, работа по достижению целей нацпроектов — все это нуждается в финансовом обеспечении.

"В этой связи необходима большая системная работа по мобилизации доходов бюджета", — отметил Вячеслав Федорищев.

93,5% доходов, поступающих в бюджет Самарской области, администрирует региональное Управление Федеральной налоговой службы. По сравнению с 2023 годом объем поступлений увеличился — по налоговым и неналоговым — на 13%, составил 267 млрд рублей. Губернатор обозначил проблемные вопросы: задолженность по региональным налогам составляет более 13 млрд рублей, более 16% объектов недвижимого имущества зарегистрировано без указания правообладателей, а значит не включено в налоговый оборот, 41% земельных участков не имеют установленных границ.

"Это все предмет работы по наведению хозяйственного порядка и, как следствие, повышению доходов бюджета. Нам требуется донастроить административную и налоговую политику для создания дополнительных стабильных и предсказуемых условий развития экономики, разрабатывать инвестиционно привлекательные гибкие правила для хозяйствующих субъектов, — подчеркнул губернатор. — При этом речь идет не только и не столько о новых налоговых льготах, а скорее, об упорядочивании существующих, отмене тех, которые себя уже изжили, которые не приносят существенного экономического роста и при этом влияют на доходы бюджета. Все эти задачи — предмет работы нашей комиссии".

В ходе комиссии рассмотрены вопросы, связанные с динамикой, оценкой уровня и структурой налоговой задолженности по региону, а также комплекс совместных мероприятий, нацеленных на снижение налоговой задолженности в консолидированный бюджет Самарской области.

"Несмотря на снижение задолженности в консолидированный бюджет области по итогам 2024 года на 0,6 млрд рублей, сумма задолженности в региональный бюджет остается значительной и составляет 13,8 млрд рублей. Доля должников к общему количеству налогоплательщиков составляет 19%, большая часть из которых — физические лица. Необходимы решения, которые изменят отношение к обязанности по уплате налогов. В качестве одного из таких решений нами предложена законодательная инициатива о введении в качестве условия при получении мер поддержки — отсутствие задолженности по налогам", — отметил руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев.

Отдельной темой прозвучала организация межведомственной системной работы по вопросам банкротства юридических лиц при наличии задолженности перед бюджетом Самарской области и внедрение на территории региона эффективного инструмента по реализации банкротной массы — маркетплейса "Витрина имущества банкротов".

Во время работы комиссии по мобилизации доходов бюджета было подписано соглашение между Управлением Федеральной налоговой службой и правительством Самарской области.