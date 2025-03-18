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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю воссоединения республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.

Глава региона напомнил, что историческое обращение президента Владимира Путина к россиянам о вхождении Крыма и Севастополя в состав России прозвучало 11 лет назад, 18 марта 2014 года.

"Именно в этот день полуостров вернулся в родную гавань, на свою подлинную Родину. Жители Крыма всегда ощущали себя частью нашей великой державы, чувствовали неразрывную духовную связь с Россией. Поэтому вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации мы восприняли как восстановление исторической справедливости", — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев добавил, что жители Самарской области горячо поддержали возвращение Крыма.

"Благодарю всех, кто помогал крымчанам строить новую жизнь. Прежде всего, это участники добровольческого проекта "Мы вместе", другие неравнодушные люди. Вашими усилиями, дорогие друзья, был восстановлен мемориальный комплекс "Братская могила Героев Советского Союза". Много было сделано и для развития Сакского района, над которым наш регион взял шефство", — сказал губернатор.

Он также отметил, что сегодня каждый понимает, что только в единстве, в сохранении исторической памяти — залог процветания и великого будущего России.

"Особенно актуальна эта задача в преддверии 80-летия Великой Победы, в год, объявленный Главой государства Годом защитника Отечества. Крымская весна стала прологом к освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И сегодня наши герои, участники специальной военной операции, уверенно продвигаются вперед и побеждают. А это значит, что Крымская весна продолжается, охватывая все новые пространства исторических российских территорий. Победа будет за нами!" — заключил Вячеслав Федорищев.

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