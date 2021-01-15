Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ на Гайдаровском форуме

В пятницу, 15 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор национального исследовательского университета им. С. П. Королева Дмитрий Богатырев приняли участие в Гайдаровском форуме.

В этом году он посвящен преодолению последствий новой коронавирусной инфекции. Известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели из разных стран мира обсуждают, как изменится жизнь после пандемии.

На форуме работают тематические площадки, где обсуждаются такие вопросы, как экономическая политика в условиях пандемии, вызовы для здравоохранения и образования, проблематика рынка труда и внешнеэкономической деятельности и другие актуальные темы.

Губернатор Самарской области вместе с ректором Самарского университета поделились передовым опытом создания Научно-образовательного центра "Инженерия будущего" в дискуссии "Как университету стать точкой роста региона?".

Напомним, НОЦ в Самарской области был создан в мае 2019 году по инициативе Дмитрия Азарова. Он изначально задумывался как межрегиональный и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда субъектов страны.



"На территории нашей области располагаются предприятия, которые имеют достижения, разработки мирового масштаба. Это всем известное ракетостроение, двигателестроение. И здесь Самарская область является лидером на протяжении десятков лет. Эта основа дала нам уверенность, что НОЦ мирового уровня можно создать", — отметил губернатор.

Научно-образовательный центр — это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.

Партнерами Самарского региона по созданию НОЦ "Инженерия будущего" стали Ульяновская, Пензенская, Тамбовская области и Республика Мордовия. За время своей работы центр приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД".

Работа такой большой команды была высоко оценена на федеральном уровне, и в декабре прошлого года НОЦ "Инженерия будущего" победил в федеральном конкурсе и получил статус мирового уровня.

"Самое главное — решать глобальные задачи мирового уровня. И у нашего НОЦ это получается — уже есть первые наработки и результаты по большинству направлений", — сказал Дмитрий Азаров и привел в пример несколько проектов. Так, на данный момент НОЦ разработана уникальная система хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза по энергоэффективности превосходящая существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива.

Кроме того, реализуется проект по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, созданы проекты по изготовлению деталей методами быстрого прототипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигателя в целом.

Напомним, деятельность научно-образовательного центра сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину, и цифровое сельское хозяйство.

"Конечно, мы видим риски каждого проекта. Поэтому очень важна координирующая роль региональных властей, включая уважаемых коллег из Ульяновска, Пензы, Мордовии, Твери, чтобы сложности, с которыми сталкивается любой проект в процессе своего развития, мы преодолели", — отметил губернатор.

В ходе дискуссии научный руководитель Экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов отметил, что НОЦ Самарской области существенно опережает конкурирующие центры. "Буквально с нуля за два года была создана махина, которая уверенно движется вперед, — сказал он. — Из всех российских вузов, с момента создания центра до запуска конкретных проектов, у Самарской области НОЦ самый быстрый".

Ректор Самарского университета отметил: это — заслуга Правительства региона, которое помогает вузам выстраивать совместную работу с крупнейшими компаниями. "Именно с помощью активной поддержки Губернатора и его команды нам удалось выйти на уровень головных компаний –Роскосмос, Ростех, РЖД. Региональные вузы в основном работают с теми предприятиями, которые расположены на территориях регионов. Это, как правило, дочерние предприятия крупных корпораций. А у нас появилась возможность показать наши проекты именно головным структурам. Самое главное, что мы получили ответ, экспертизу этих проектов. Мы доработали их, и они вошли в программу деятельности НОЦ", — рассказал Владимир Богатырев.

Он выразил надежду на то, что правительство региона и в дальнейшем будет оказывать поддержку областным вузам в софинансировании проектов, которые будут заявлены на федеральном уровне. В связи с этим модератор дискуссии, старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич спросил Дмитрия Азарова, готов ли регион участвовать в проектах ГЧП, например, по созданию межвузовского кампуса на территории Самарской области.

"Безусловно, да. Напомню, что по итогам прошлого года Самарская область стала абсолютным лидером по развитию ГЧП в стране, — ответил Дмитрий Азаров. — По кампусу очень важная и интересная тема". Тем не менее, глава региона подчеркнул, что, прежде чем приступать к новому строительству, необходимо вдумчиво проанализировать существующие возможности вузов, наличие свободных площадей, чтобы использовать их наиболее рационально. Такой анализ проводится в настоящее время.