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Губернатор Власть и политика

Предложения Дмитрия Азарова поддержала Ассоциация инновационных регионов России

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.

Его провел председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе приняли участие главы субъектов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

На собрании были подведены итоги деятельности Ассоциации за 2020 год. Было отмечено, что в период пандемии Covid-19 АИРР подготовила и направила в федеральное Правительство ряд предложений по преодолению экономических последствий распространения коронавируса.

Помимо этого, Ассоциация принимала активное участие в работе Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и участвовала в организации и проведении стратегических сессий для регионов — членов АИРР. Также Ассоциация запустила специальный проект по сбору, обмену и тиражированию лучших практик и управленческих решений, принимаемых субъектами РФ — членами АИРР по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Самарская область принимает активное участие в деятельности Ассоциации, делится передовыми практиками по таким вопросам, как совершенствование инструментов привлечения инвесторов в субъекты РФ, экспертиза проектов, претендующих на федеральную поддержку, а также проведение межрегиональных форумов, совещаний и экспертных сессий.

Одним из самых заметных форумов, который Самарская область проводит на протяжении двух лет, является межрегиональный форум "Основные направления инновационного развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России". Форум традиционно объединяет лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России.

В 2020 году в связи с пандемией форум прошел в гибридном формате. В течение трех дней представители региональных центров инжиниринга из более чем 40 регионов страны обсуждали создание конкурентоспособных российских продуктов, развитие инноваций для отечественной промышленности через центры инжиниринга, подготовку профессиональных кадров для индустрии инжиниринга, поддержку российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом, а также предложения в стратегию государства по развитию инжиниринга и промышленного дизайна.

Так как форум находит широкий отклик среди представителей органов федеральной и региональной власти, крупнейших инжиниринговых компаний, Дмитрий Азаров предложил включить его в план работы Ассоциации, а также Ассоциации выступить с инициативой о его включении в федеральный план мероприятий, проводимых в рамках Года науки и технологий. Участники собрания поддержали предложение главы Самарской области.

Кроме того, Дмитрий Азаров выступил с инициативой о законодательном регулировании агломераций, а также синхронизации таможенного законодательства и законодательства по регулированию деятельности особых экономических зон. Инициативы были поддержаны участниками встречи.

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