Региональный минобр рассказал, будут ли отменять занятия в школах в мороз

Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимает директор на основании прогноза низких температур воздуха, а также тенденций к изменениям метеоусловий, сообщает министерство образования Самарской области.

При каких температурах принимается решение об отмене очных занятий в школе:

ниже -25°С — для учеников с 1 по 4 классы;

ниже -27°С — с 1 по 8 классы;

ниже -30°С — с 1 по 11 классы.

При отмене очных занятий образовательное учреждение должно организовать дистанционное обучение.

Также минобр уточняет, что если в день отмены занятий ученик все же пришел в школу, то для него должны провести уроки и обеспечить питанием.