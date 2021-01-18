Медикам Самарской области досрочно начисляют спецвыплаты за работу в праздники

В понедельник, 18 января, на оперативном совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с членами правительства, руководителями муниципалитетов и ведомств, обсуждался вопрос о специальных социальных выплатах медикам за работу в новогодние праздники.

Напомним, дополнительные денежные выплаты начисляются медикам по поручению президента России Владимира Путина, и не позднее 22 января 2021 года медицинские учреждения должны предоставить в Фонд социального страхования списки сотрудников на получение выплат, а фонд, в свою очередь, до 29 января — довести выплаты до врачей.

Как только постановление главы государства было опубликовано, Дмитрий Азаров поручил областному министерству здравоохранения ускорить подготовку списков, чтобы медики, работавшие в период с 1 по 8 января, оперативно получили полагающиеся выплаты.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что поручение губернатора исполнено.

"По состоянию на 18 января 74 организации подали свои реестры, — отметил министр. — Сейчас в нашем регионе уже начаты выплаты. Всего поданы заявления от 7385 человек, из которых 7305 заявителям выплаты уже назначены".

Управляющий Самарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева подтвердила слова министра, добавив, что данные по реестрам обработаны и переданы в казначейство, которое в ближайшие дни переведет средства медработникам.

"Здесь мы действительно сработали с опережением, — отметила Елена Кривошеева. — Что касается выплат социальным работникам, то по данному вопросу тоже нет проблем, работа ведется в плановом порядке".

Дмитрий Азаров поблагодарил министерство и фонд социального страхования за оперативную и слаженную работу, а также отметил, что необходимо проработать вопрос с теми учреждениями здравоохранения, которые еще не подали списки сотрудников на выплаты.