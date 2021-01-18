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Губернатор Власть и политика

Глава региона в муниципалитетах будет проверять соблюдение мер эпидбезопасности

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона поставил перед правительством области задачу — настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке. "Нужно ускорить получение вакцин. Поручаю отрабатывать с профильными федеральными министерствами и поставщиками этот важный вопрос каждый день", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На 18 января показатель заболеваемости в Самарской области составил 9,03 на 100 тыс. населения (по РФ — 15,57), зафиксировано 288 случаев новой коронавирусной инфекции. На второй неделе нового года отмечается снижение заболеваемости в возрастных группах 18-29, 30-49, 50-64, более 65 лет (на 100 тысяч населения). В остальных группах, кроме детей до года, где заболеваемость на уровне предыдущей недели, — рост.

Штаб принял решение усилить разъяснительную работу в муниципалитетах, а также контроль за соблюдением мер безопасности. В ходе рабочих визитов главы региона в муниципальные районы также будут рассматриваться вопросы обеспечения эпидбезопасности и меры, принимаемые местными штабами для сохранения здоровья людей.

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