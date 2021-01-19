СамГУПС отправил в Китай пакет документов по новому образовательному проекту

Специалисты Центра международных связей Самарского государственного университета путей сообщения завершили подготовку пакета документов по проекту создания Самарского транспортного института для утверждения в министерстве образования КНР.

Самарский транспортный институт планируется открыть на базе Чжэнчжоунского инженерно-технического института (ЧИТИ) в провинции Хэнань. Подписание соглашения между СамГУПС и ЧИТИ о реализации образовательного проекта состоялось в формате онлайн 11 декабря 2020 года в присутствии президента Международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу (Китай). Подписи под документом поставили ректор СамГУПС Иван Андрончев и проректор ЧИТИ Гань Юн. В тот же день было подписано положение о Самарском транспортном институте ЧИТИ.

Как пояснили в Центре международных связей СамГУПС, пакет необходимой документации включает в себя около 30 наименований документов, связанных с регистрацией нового вуза, выдачей лицензии на ведение образовательной деятельности, а также с программами обучения и специальностями.

"Утверждение и согласование пакета документов - длительный и трудоемкий процесс. Он требует тщательной проверки каждого документа, отправляемого китайской стороне", - пояснила директор ЦМС СамГУПС Александра Шабалина.

В работе по формированию пакета документов также участвовали сотрудники отдела кадров студентов, учебно-методического управления, преподаватели кафедр по открываемым специальностям, а также работники научно-технической библиотеки СамГУПС (они предоставили документы, подтверждающие наличие научно-методической литературы для каждой открываемой специальности).

После утверждения документов в министерстве образования Китайской Народной Республики в Чжэнчжоунском инженерно-техническом институте будет организована приемная кампания и открыт набор студентов по четырем специальностям. Согласно совместным планам, китайские студенты будут обучаться по специальностям "Электрическое строительство и электротехника", "Информатика и вычислительная техника", "Технология транспортного процесса", "Строительство железнодорожных мостов и транспортных тоннелей". Ориентировочно, занятия в новом вузе начнутся уже осенью этого года.

После получения разрешения на открытие нового вуза состоится торжественное открытие СТИ ЧИТИ, а также будет организована летняя образовательная школа для студентов Самарского транспортного института в СамГУПС.

По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, сотрудничество с китайскими партнерами носит взаимовыгодный характер, позволяет укрепить двусторонние отношения между двумя странами. Как отметил президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, министерством образования Китая 2021 год объявлен в стране Годом инноваций в образовании России и Китая, и открытие Самарского транспортного института в провинции Хэнань станет хорошим фундаментом для реализации новых совместных проектов.