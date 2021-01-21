В Хворостянке обновили музей, монумент и создали новый парк

Рабочий день четверга, 21 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит в Хворостянском районе. Здесь глава региона осмотрит ряд социально значимых объектов, а также проведет совещание по реализации стратегии развития муниципалитета и личный прием граждан.

Настоящий центр культурной жизни села - музей Славы земли Хворостянской. Здесь собраны экспонаты об истории района и его выдающихся жителях.

Заведующая музеем Наталья Федькина рассказала Дмитрию Азарову, что работа по созданию музея была начата в 2005 году на базе Хворостянского филиала СОШ п. Прогресс. В 2007 году состоялось открытие районного центра краеведческой работы.

На новый этап развития музей вышел в 2017 году: инициативная группа жителей обратилась к властям с просьбой передать под музей бывшее здание спортивной школы. Активность сельчан была поддержана губернатором, средства на переоборудование здания были выделены в рамках проекта "СОдействие".

Первоначально было открыто и капитально отремонтировано два зала: этнографический и "Игро-Мир" с интерактивной площадкой. Затем музейные коллекции пополнились экспонатами школьных музеев сел Владимировка, Абашево, Михайло-Лебяжье, а в 2019-м, в преддверии 75-летия Великой Победы, при поддержке благотворителей состоялось открытие зала Боевой славы.

"Музей существует и процветает благодаря вам, Дмитрий Игоревич, большое вам спасибо, - обратилась к главе региона Наталья Федькина. - Без вашего проекта музей в этом здании вряд ли открылся бы".

С мнением Натальи Федькиной солидарны и местные жители: "Огромное спасибо за проект "СОдействие", который вы создали и которым помогаете нашим жителям оставаться настоящими гражданами и патриотами малой родины", - обратилась к Дмитрию Азарову жительница села Хворостянка Галина Шалашова.

Глава региона отметил, что реализация проекта была бы невозможна без самих жителей села, их деятельного участия: "Я много слышал о музее, но признаюсь, что, приехав сюда, был сильно удивлен таким креативным, современным подходом к развитию музея. Времена меняются, и очень важно найти современный подход, чтобы интересно представлять информацию молодому поколению. У вас это получилось".

Центральное место в музее занимают истории земляков-хворостянцев - героев СССР Василия Суркова и Василия Мамистова, - которые прошли Великую Отечественную войну, совершив немало подвигов. Не только высокий статус объединяет двух земляков: они в разное время жили в одном доме в селе Владимировка.

"Это уникальный дом, сейчас он находится в частной собственности. Лет 10 назад мы хотели сделать там музей, но пока не достигли договоренности с владельцами", - добавила заведующая музеем. Тем не менее сейчас на доме есть мемориальная табличка с рассказом о его легендарных жителях.

Также в музее представлена история Александра Сергеева, полного кавалера Ордена Славы, который во время войны прошел от Сталинграда до Берлина.

Благодаря губернаторскому проекту "СОдействие" развитие получила и территория вблизи храма в честь Покрова Божией Матери в селе Хворостянка. Его настоятель протоиерей Александр Голуб и глава сельского поселения Галина Маркеева рассказали, что инициатива благоустройства прилегающей территории родилась у прихожан.

Активные хворостянцы совместно с настоятелем храма разработали проект и подали заявку на конкурс. На выделенные средства создается современное общественное пространство с фонтаном, архитектурным комплексом в честь Покрова Божией Матери.

"В этом году мы заканчиваем работы по проекту, нам осталось по весне провести озеленение, кое-где завершить работы по освещению территории", - уточнила Галина Маркеева.

Дмитрий Азаров поблагодарил настоятеля храма и прихожан за неравнодушие к родному селу и активную позицию по развитию малой Родины.

Также за счет средств губернаторского проекта "СОдействие" в Хворостянке привели в порядок монумент Воинской славы и мемориальный комплекс в честь Солдат-освободителей. Глава региона возложил к нему цветы, почтив память уроженцев Хворостянки, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.