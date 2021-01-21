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Власть и политика

Уроженец Самары Михаил Кузнецов возглавил "Востокгосплан"

ХАБАРОВСК. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральное автономное научное учреждение "Восточный центр государственного планирования" (ФАНУ "Востокгосплан") возглавил уроженец Самары Михаил Кузнецов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте учреждения, базирующегося в Хабаровске и подведомственного министерству развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: ЛидерыРоссии.рф

На встрече с коллективом "Востокгосплана" Кузнецов заявил, что приоритетной задачей на ближайшие годы является создание современной цифровой системы государственного планирования.

Михаил Кузнецов родился в Самаре в 1979 году. Окончил Самарский государственный экономический университет по специальности "менеджемент", также имеет диплом Британского института директоров "Chartered Director" и Global Executive MBA, международной программы IE Business School.

Кандидат экономических наук, преподаватель МВА в РАНХиГС и МГУ, автор 3 книг и более 40 научных публикаций по теме корпоративного управления, инвестиций и стратегического менеджмента.

"Специалист с более чем 15-летним опытом работы в сфере инвестиций и управленческого консультирования, более 10 лет состоял в советах директоров крупных и средних компаний финансовой отрасли, а также организаций, работающих в сфере энергетики, транспорта, пищевой промышленности", — отмечается в его биографической справке.

С 2017 г. по настоящее время является директором центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Занимается исследованиями в области корпоративного управления, инноваций, а также разработкой инновационных бизнес-симуляторов boardsim.ru, regionsim.ru. До 2021 г. в роли директора департамента цифровых технологий и отраслевой трансформации Фонда развития Дальнего Востока руководил работой по созданию цифрового двойника развития Арктики и Северного морского пути.

По данным ИАС Seldon.Basis, Михаил Кузнецов выступает гендиректором и единственным учредителем ООО "Центр корпоративного развития. Компания была создана в 2004 г. в Самаре, а в 2011 г. перерегистрирована в Москве. Она выступает подрядчиком структур Росатома, в частности, оказывает информационно-консультационные услуги по подготовке публичных годовых отчетов АО "Концерн Росэнергоатом".

Также Кузнецов выступает соучредителем Национальной ассоциации корпоративных директоров и АНО "Бизнес-школа директоров" (здесь он также исполнительный директор).

ФАНУ "Востокгосплан" является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

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