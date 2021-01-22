Министр транспорта России наградил сотрудника СамГУПС

В декабре прошлого года в Минтрансе России Виталий Савельев вручил ведомственные награды работникам отрасли. В числе награжденных медалью "За заслуги в обеспечении транспортной безопасности" — директор Центра транспортной безопасности Самарского государственного университета путей сообщения Сергей Ярыгин.

Министр транспорта России Виталий Савельев наградил сотрудника СамГУПС Сергея Ярыгина медалью "За заслуги в обеспечении транспортной безопасности". В возглавляемом Сергеем Ярыгиным Центре транспортной безопасности (ЦТБ) осуществлена подготовка 5 тыс. специалистов, разработано и реализуется 15 программ повышения квалификации.

В ЦТБ СамГУПС создана современная учебно-лабораторная база для подготовки работников подразделений транспортной безопасности, разработаны и применяются учебно-тренажерные комплексы. Центр успешно готовит специалистов сил транспортной безопасности для железных дорог и транспортных организаций, в том числе работников подразделений, занимающихся досмотром лиц, проходящих на объекты транспортной инфраструктуры.

В 2020 году сотрудники центра в период пандемии приступили к актуализации образовательных программ с целью существенного роста качества обучения и подготовки специалистов в сфере транспортной безопасности в условиях дистанционного формата.

Сергей Ярыгин — выпускник (2002 год) и аспирант (2005 год) СамГУПС. Он активно участвует в работе экспертного сообщества. Под его руководством было проведено более 500 оценок уязвимости (дополнительных) и подготовлено более 50 планов обеспечения транспортной безопасности в области железнодорожного транспорта и метрополитенов, в том числе объектов Самарского метрополитена, железнодорожного вокзала Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска и др. Кроме того, Сергей Ярыгин принимал участие в качестве эксперта в работах по подготовке крупных мероприятий, в том числе ЧМ-2018, участвовал в создании экспертных заключений в области обеспечения безопасности перехода через Керченский пролив.

Медалью "За заслуги в обеспечении транспортной безопасности" награждаются работники организаций транспортного комплекса России и иных организаций и учреждений, государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации, федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства, и их территориальных органов.