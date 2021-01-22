Дмитрий Азаров: "Хворостянский район показывает серьезную динамику социально-экономического развития"

В четверг, 21 января, в Хворостянском районе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета и реализации национальных проектов.

Хворостянский район на протяжении многих лет развивается стабильно, в последние 3 года достигнут серьезный результат при реализации национальных проектов. Дмитрий Азаров поблагодарил главу района и Почетного гражданина Самарской области Виктора Махова за системную работу по развитию района, отлаженное взаимодействие с жителями.

"Муниципальный уровень власти — самый близкий к людям. Виктор Алексеевич создает эту атмосферу чуткого отношения к жителям, к их чаяниям и проблемам. И люди отвечают взаимностью, принимают активное участие в реализации всех планов, сами выступают с инициативами, которые находят поддержку. Это кропотливая системная работа на протяжении десятилетий и высокий уровень профессионализма и ответственности работающих на муниципальной службе людей", — отметил глава региона.

На сегодняшний день Хворостянский район — один из ключевых для региона в сфере сельского хозяйства. В прошлом году собран рекордный за последние десятилетия урожай зерновых — валовой сбор составил более 134 тыс. т при средней урожайности 24,6 ца/га. Муниципалитет начал строительство системы орошения. Поливом уже охвачено 100 га, а всего планируется более 3 тыс. га.

Аграрии муниципалитета за последние годы значительно обновили сельхозтехнику — было закуплено 73 трактора, 44 современных зерноуборочных комбайна. Увеличилась численность крупнорогатого скота до 10278 голов. Произведено 23,9 тысяч тонн молока, 3,3 тыс. т мяса. На поддержку сельского хозяйства Хворостянский район в 2020 году получил 34,7 млн рублей. Все принятые меры позволили увеличить валовое производство продукции на 1 млрд — до 4,5 млрд рублей.

В 2020 году благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" благоустроены 9 парков Победы, территория возле родника "Девятая пятница", модернизировано уличное освещение, водоснабжение, произведена санитарная очистка оврага "Баклуша" в с. Хворостянка. Кроме того, получены средства на разработку проектно-сметной документации реконструкции системы водоснабжения в Студенцах, Прогрессе и Липовке.

По первому объекту вся необходимая документация готова, в ближайшие дни в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны будет направлена заявка на участие в программе "Чистая питьевая вода" нацпроекта "Экология". Строительство изначально запланировано на начало 2022 года, но губернатор поручил областному минЖКХ рассмотреть возможность финансирования проекта из регионального и местного бюджетов, чтобы работы начать в текущем году.

Что касается реконструкции системы водоснабжения в поселках Прогресс и Липовка, документация подготовлена. В случае, если из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства, работы начнутся в этом году. При этом есть вариант включения объекта в госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий. Но тогда средства будут выделены только в 2022 году.

Дмитрий Азаров поручил направить письмо в Минсельхоз РФ с просьбой рассмотреть возможность реализации уже в этом году, поскольку вся подготовительная работа проведена, и район готов справиться с задачей опережающими темпами.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 5 общественных территорий в с. Хворостянка, п. Прогресс, п. Масленниково. "Хворостянка не раз признавалась самым благоустроенным районом в Самарской области", — отметил губернатор, но при этом поручил Виктору Махову активнее подавать заявки не только на благоустройство общественных пространств, но и дворовых территорий.

Активно ведется и ремонт дорог. В районе капитально отремонтирован участок дороги "Осинки-Приволжье-Хворостянка" протяженностью 34 км. За последние три года выполнена реконструкция автомобильной дороги до поселка Иерусалимский, завершено строительство трассы "Соловьево — Масленниково".

"Теперь перед нами стоит главная задача — до 2024 года завершить строительство дорог с твердым покрытием во всех населенных пунктах района на всех улицах. Это будет большая победа, этого ни в одном районе области нет", — отметил Виктор Махов.

В рамках нацпроекта "Культура" в прошлом году выполнен капитальный ремонт здания сельского ДК ст. Чагра, а за счет средств муниципального района удалось привести в порядок еще 3 СДК в п. Березовая Роща, с. Липовка, с. Абашево. В этом году планируется отремонтировать еще 1 ДК за счет областных денег и 3 — местных. Кроме того, новое оборудование получит детская школа искусств.

Говоря о развитии района, Виктор Махов добавил, что благодаря нацпроекту "Образование" в Масленниковской и Новокуровской школах оборудована "Точка роста", а в Хворостянской — открыт новый кабинет "Технология". Везде установлено новое современное оборудование для проведения уроков и занятий по техническому творчеству детей. За последние два года во все образовательные учреждения муниципалитета пришел скоростной интернет. В текущем году ряд школ получат новые компьютеры.

В 2019–2020 гг. в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выполнено строительство и введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в п. Соловьево, пос. Иерусалимский, пос. Тополек.

Хворостянская центральная районная больница вошла в программу по модернизации первичного звена. В ближайшую трехлетку запланирована закупка 90 единиц оборудования, из них порядка 20 поставят уже до конца текущего года.

Дмитрий Азаров поинтересовался обеспеченностью кадрами. Руководитель больницы отметил, что на данный момент укомплектованность средним медицинским персоналом 98%, а врачами — 78%. В первую очередь не хватает терапевтов, педиатров, неврологов и эндокринологов. Однако пути решения проблемы намечены. В Самарском медицинском университете по целевому направлению на старших курсах сейчас учится 5 человек. Затем они придут в ординатуру по востребованным специальностям уже на родную землю.

"Хорошо, что такая плановая работа в этом направлении налажена", — отметил губернатор и поручил главе района провести встречу со студентами и рассказать о перспективах работы.

Подводя итоги встречи, губернатор отметил высокое качество работы муниципалитета, своевременную подготовку документации и формирование заделов на будущее. "Все намеченное здесь мы обязательно реализуем при поддержке людей. Только слаженная работа, объединение усилий всех обеспечат нам выполнение задач, улучшение жизни людей", — резюмировал Дмитрий Азаров.