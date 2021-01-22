Дмитрий Азаров: "Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года"

В пятницу, 22 января, сотрудники Шестого кассационного суда общей юрисдикции - самого крупного в стране среди вновь созданных - подвели итоги первого года своей работы. Успехи оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кассационный суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах Приволжского федерального округа с населением порядка 22 миллионов человек. Всего в прошлом году поступило 58685 жалоб из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей.

Напомним, суд открылся в областной столице в конце 2019 года. За право стать субъектом, в котором разместится Шестой кассационный суд, боролись многие регионы. Добиться, чтобы решение было принято в пользу Самарской области, удалось благодаря губернатору.

"Казалось бы, совсем недавно, будто вчера, мы проводили здесь первое торжественное заседание, посвященное открытию здания суда в Самарской области. А сегодня уже подводим итоги напряженного года, который внес свои коррективы в жизнь страны, каждого человека, каждой системы управления - исполнительной, законодательной и судебной, - отметил глава региона, обращаясь к служителям Фемиды. - Я точно знаю, что судебная система, которая работает на территории Самарской области, справилась с этими вызовами. И в это непростое время, в условиях ограничений, доступность правосудия для жителей девяти регионов была обеспечена".

Штатная численность судей составляет 127 человек, а всего - 400 сотрудников. Половина из них приехали из соседних субъектов Приволжского округа. "Ваш профессионализм, ответственность, интеллект - это достояние Самарской области. Нет никаких сомнений, что такой приток интеллектуальной элиты в регион даст новый импульс его развитию", - уверен губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что размещение Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре стало знаковым событием для всего региона. Это способствовало повышению статуса юриспруденции в области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. "Искренне рад, что наша инициатива размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции была поддержана. Хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность председателю Верховного Суда Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Лебедеву за оказанное доверие", - сказал губернатор.

Важно, что открытие суда решило еще одну застарелую проблему. Благодаря этому удалось не только закончить возведение здания, которое было долгостроем, но и привести в порядок весь микрорайон. Заметно преобразилась Крымская площадь.

Здание суда - это 24 этажа с подземным паркингом и площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. Здесь создана уникальная цифровая среда. 38 просторных залов для судебных заседаний с разделенными потоками участников процесса оснащены всем необходимым оборудованием. Установлены системы аудио- и видеоконференцсвязи, так как порядка 80% дел рассматриваются дистанционно. Особую актуальность такая возможность приобрела в период пандемии.

"В новом здании созданы прекрасные условия не только для работников, но и для лиц, участвующих в судебных заседаниях, всех посетителей. Мы продолжаем работу по совершенствованию всех систем, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам суда. Мы благодарны за огромный вклад в реализацию задачи по строительству здания суда", - обратился к губернатору председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.

"Подводя итоги годовой работы, можно с уверенностью сказать: несмотря на ряд сложностей, Шестой кассационный суд работает в полную силу и решает задачи по укреплению основ правового государства. Впереди - новые планы и вызовы. Справедливая судебная система важна для каждого человека, от этого зависит дальнейшее развитие общества и социальное благополучие людей", - отметил главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

В завершение встречи восемь человек в связи с назначением на должность судей Шестого кассационного суда получили удостоверения.