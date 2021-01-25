В Самарской области по поручению губернатора возродят школы студенческого актива

В понедельник, 25 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил со студентами вузов актуальные для будущих молодых специалистов вопросы и поручил возродить в регионе школы студенческого актива.

Такую просьбу высказал студент исторического факультета СГСПУ Александр Яковлев, предложив возродить работу школы студенческого актива "Кузница кадров". Глава региона отметил, что подобная школа для студентов активно работала раньше и он сам участвовал в ней, будучи мэром Самары.

Руководитель департамента молодежной политики области Сергей Бурцев подтвердил: проект существовал в губернии до 2015 года.

"Я помню этот проект, он был очень интересным, и жаль, что не получил продолжения. Считаю важным эту школу возродить и посмотреть, как мы можем добиться синергии с проектами платформы "Россия - страна возможностей". Молодым людям, безусловно, нужно помогать становиться профессионалами и лидерами", - заявил Дмитрий Азаров.