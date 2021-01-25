Тольяттинское отделение "Единой России" возглавит Максим Васильев

В тольяттинском исполкоме партии "Единая Россия" произошли изменения. Пост секретаря отделения покинула ее бессменный руководитель Галина Муканина, депутат от "ЕР" тольяттинской городской думы седьмого созыва, дипломированный педагог. По предварительной информации, причиной стало повышение Галины Валентиновны на основной работе.
На место исполнительного секретаря тольяттинского отделения партии рекомендован Максим Васильев, депутат Тольяттинской городской думы двух созывов, сотрудник департамента городского хозяйства горадминистрации. По мнению однопартийцев, этот энергичный молодой человек способен эффективно организовать работу местного отделения "Единой России" в напряженный период выборов в губернскую и государственную думы.