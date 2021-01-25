Тольяттинское отделение "Единой России" возглавит Максим Васильев

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В тольяттинском исполкоме партии "Единая Россия" произошли изменения. Пост секретаря отделения покинула ее бессменный руководитель Галина Муканина, депутат от "ЕР" тольяттинской городской думы седьмого созыва, дипломированный педагог. По предварительной информации, причиной стало повышение Галины Валентиновны на основной работе.

Фото: предоставлено автором