Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра "UrbanClub" СамГТУ проекты благоустройства

В День российского студенчества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанистикой и занимаются разработкой проектов по модернизации городской среды на базе Центра городских инициатив "UrbanClub".

Активисты центра презентовали пилотные проекты Главе региона, а также обсудили с ним вопросы развития областной столицы, дизайн-код мегаполиса и внешний вид ряда общественных пространств.

Центр "UrbanClub" был открыт в СамГТУ по инициативе студентов 19 ноября 2020 года. Он объединил креативные идеи юных урбанистов, опытный взгляд преподавателей-архитекторов и запросы муниципальных властей на создание наиболее интересных проектов по благоустройству, которые помогут вывести на новый уровень качество городской среды в Самарской области.

Члены "UrbanClub" уже разработали проект благоустройства дворов в Самаре по адресам Владимирская, 38 и проспекте Карла Маркса, 10. Проект студенты выполнили по заданию администрации Ленинского района областного центра. Эти территории находятся в перечне дворов, которые планируется благоустроить в 2021 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

"Мы выезжали в эти дворы, проводили анализ. Основная проблема этих территорий в том, что там очень мало детских и спортивных площадок, мест для отдыха. Мы спросили у жителей, что они хотели бы видеть в своих дворах, и с учетом этого разработали наш проект", — рассказала студентка Анастасия Тураева.

Студенты предлагают создать во дворе на улице Владимирской функциональные зоны для развития полезных навыков у детей, зоны отдыха для взрослых. Во дворе есть старый стадион, который планируют привести в порядок. На Карла Маркса, 10 предлагают сократить парковочные места и разбить территорию на функциональные зоны: детскую площадку для подростков, для малышей и для отдыха взрослого населения.

Дмитрий Азаров попросил авторов проекта посчитать стоимость работ.

"Это очень важный аспект. Ведь важен не только внешний вид, но и затраты. Мне было бы интересно от вас получать ещё и сравнительную характеристику проектов, в том числе, по стоимости", — отметил губернатор.

Другой проект предполагает строительство рынка нового типа. Сегодня с распространением супермаркетов рынки становятся все менее популярны у жителей. Поэтому студенты разработали концепцию современного рынка, который будет совмещать особенности русского базара (торговые пространства) и современные рыночные тенденции (кафе с широким выбором блюд, кулинарные мастер-классы). В качестве примера для размещения взяли здание недействующего ДК "Современник". Он находится в зоне плотной жилой застройки и в настоящее время не используется. Здание благодаря своему уникальному расположению обладает мощным потенциалом развития (наличие больших площадей, вокруг есть зона парковки).

"Идея интересная, но она обязательно требует обсуждения с людьми и собственниками здания. Такой проект может быть реализован только с одобрения общественности", — обратился к авторам проекта Дмитрий Азаров.

Также студенты СамГТУ разработали проект по строительству новой школы конного спорта в селе Красный Яр. Это село известно как столица конного спорта в Самарской области. Действующие сооружения красноярской школы "Серебряная подкова" устарели: размеры манежа меньше рекомендуемых, некоторые здания имеют серьезные конструктивные повреждения. Поэтому студенты разработали проект новой школы конного спорта на месте существующего комплекса.

Дмитрий Азаров предложил авторам проекта подумать над тем, как ещё можно было бы использовать эту школу в Красном Яру.

"Предлагаю подумать над многофункциональным использованием этого центра, чтобы это была не только школа конного спорта. Такой комплекс точно должен стать настоящим магнитом притяжения", — акцентировал внимание глава региона.

Кроме того, среди пилотных проектов "UrbanClub" — создание коворкинг-центра на базе корабля "Петр Алабин" и системы "станций" раздельного сбора ТКО на территории города. Губернатор дал ребятам советы по доработке их перспективных проектов. После презентации Дмитрий Азаров пообщался с активистами центра городских инициатив "UrbanClub" на интересующие их темы.

"То, что в вузе есть такой клуб, меня очень порадовало. Я хотел бы поблагодарить всех инициаторов его создания. Считаю эту идею очень важной и своевременной, — подчеркнул Губернатор. — Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с центром, где собрались творческие и профессиональные люди, которые чувствуют общественные запросы, что очень важно".

При этом Дмитрий Азаров заметил: крайне важно "приземлять" проекты, то есть учитывать особенности той или иной территории, проводить технико-экономические расчеты, готовить обоснование проектов. "Мы открыты и заинтересованы в этих новых идеях. Конечно, нужно учитывать их экономическую эффективность. Мы понимаем, что зачастую добавление тех или иных элементов ведет к дополнительным затратам, но на все полезное деньги абсолютно точно будем находить", — резюмировал губернатор.

Урбанисты поинтересовались у Дмитрия Азарова, в каком направлении будет развиваться столица региона и Самарская область в целом в будущем. Губернатор напомнил, что в Самаре и регионе уже разработаны и утверждены Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. С ориентацией именно на эти документы, разработанные вместе с жителями, и будет развиваться регион.

"В 2011 году, когда я работал мэром, мы приступили к разработке долгосрочной стратегии развития Самары. Мы вовлекли в эту работу более 40 000 горожан. Это позволило людям себя реализовать, стать настоящими архитекторами своего будущего, — напомнил Дмитрий Азаров. — В стратегии определены приоритетные векторы развития. И вы знаете, что многие крупные города именно так многовекторно и развиваются, являются промышленными, научными, образовательными, культурными и туристическими центрами. Мы не зацикливаемся на чем-то одном, развиваем различные преимущества и достоинства нашего города и всей области".

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию набережной Самары, территории парка 60-летия Советской власти и общего дизайн-кода города.

Дмитрий Азаров отметил, что у властей есть планы по развитию этих территорий, в том числе по строительству новых набережных на территории бывшего завода имени Масленникова и на стрелке рек Волги и Самары. Проведены предпроектные работы, но о конкретных решениях говорить преждевременно.

"Территория бывшего ЗИМа — одна из самых перспективных площадок, но там очень непростая ситуация с точки зрения прав: у земли 6 собственников. Я поручил приостановить выдачу разрешений на строительство там, потому что эта площадка — особо ценная, к ее застройке мы приступим только после того, как появится комплексный проект освоения территории, включая строительство набережной. Мы не можем уничтожить ее точечной застройкой, как это ранее происходило со многими территориями города", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что работа по созданию современных набережных сейчас ведется не только в областном центре: уже появились набережные в Сызрани, Октябрьске и Жигулевске, а в этом году благодаря поддержке главы региона начинается комплексное благоустройство набережной в Тольятти.

Активисты Центра городских инициатив предложили разработать единый облик стел, расположенных на въездах в Самару, а также концептуально связать их с логотипом региона. Дмитрий Азаров поддержал идею и поручил главе областной столицы Елене Лапушкиной провести конкурс на разработку концепции въездных стел. При этом участникам конкурса будет предложено отразить в проектах стел новый статус Самары — города трудовой доблести.

По инициативе студентов СамГТУ в регионе пройдет еще один конкурс — конкурс "космической" архитектуры. "Для Самары это может стать имиджевым проектом, который будет подчеркивать ее статус космической столицы России", — добавили начинающие урбанисты.

"В этом году мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос. Для нашего региона это особое событие и особая гордость, поскольку мы — космическая столица России, а Россия — ведущая космическая держава, — освежил в памяти студентов Дмитрий Азаров. — Мы запланировали целый ряд мероприятий, мне ваша идея нравится, давайте ее реализуем. Фантазии по поводу космической архитектуры имеют многовековую историю, интересно было бы посмотреть, как отличаются эти идеи 100-летней давности от идей современных".

Дмитрий Азаров предложил сделать конкурс межрегиональным, а также организовать выставку проектов-победителей, чтобы с лучшими фантазиями на тему космической архитектуры могли познакомиться жители и гости Самарской области.

По итогам встречи, которая шла почти 2 часа, губернатор поручил представителям профильных министерств взять в проработку каждое предложение Центра городских инициатив, а также активнее привлекать его членов к работе по реализации проектов в области градостроительства и формирования комфортной городской среды.