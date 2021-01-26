16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе удвоено количество пунктов для вакцинации от коронавируса Областной родительский комитет, возмущенный событиями 23 января, написал открытое письмо губернатору Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра "UrbanClub" СамГТУ проекты благоустройства Дмитрий Азаров: "Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона заявил во вторник, 26 января, на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований.

"Разберитесь досконально. Должен быть проведен перерасчет за некачественную услугу для населения. Количество жалоб запредельное. В кратчайшие сроки найдите и устраните причину", - поручил Дмитрий Азаров главе Тольятти.

Сергей Анташев сообщил, что в настоящий момент совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ по имеющимся жалобам начато расследование.

Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению проблемы и областному министерству ЖКХ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31