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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона заявил во вторник, 26 января, на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований.