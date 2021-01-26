Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона заявил во вторник, 26 января, на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований.
"Разберитесь досконально. Должен быть проведен перерасчет за некачественную услугу для населения. Количество жалоб запредельное. В кратчайшие сроки найдите и устраните причину", - поручил Дмитрий Азаров главе Тольятти.
Сергей Анташев сообщил, что в настоящий момент совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ по имеющимся жалобам начато расследование.
Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению проблемы и областному министерству ЖКХ.