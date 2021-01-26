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Общество

В 2020 г. коллекторов Самарской области оштрафовали на 1,7 млн рублей

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошлый год судебные приставы также составили более 60 протоколов в отношении организаций, нарушивших права и законные интересы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Самарской области.

Всего в прошлом году приставы приняли около 700 обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой взаимодействия с "коллекторами".  Должностными лицами составлено 64 административных протокола по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Суд рассмотрел 52 дела об административном правонарушении по данной статье и назначил наказание - штраф на общую сумму более 1,7 млн рублей.

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