В 2020 г. коллекторов Самарской области оштрафовали на 1,7 млн рублей

За прошлый год судебные приставы также составили более 60 протоколов в отношении организаций, нарушивших права и законные интересы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Самарской области.

Всего в прошлом году приставы приняли около 700 обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой взаимодействия с "коллекторами". Должностными лицами составлено 64 административных протокола по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Суд рассмотрел 52 дела об административном правонарушении по данной статье и назначил наказание - штраф на общую сумму более 1,7 млн рублей.