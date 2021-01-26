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Губернатор Власть и политика

В регионе удвоено количество пунктов для вакцинации от коронавируса

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса. Такая информация прозвучала во вторник, 26 января, на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения Армен Бенян доложил о выполнении поручения главы региона по увеличению числа прививочных кабинетов. Их число возросло в два раза - до 137.

129 кабинетов открыто в медицинских учреждениях региона, еще восемь пунктов - в учреждениях ФМБА и на промпредприятиях. Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в пос. Рощинском, где проживает большое число военных и членов их семей.

Уже в ближайшее время в регион поступят еще две партии вакцин. До 8 февраля ожидается 51100 доз, до 28 февраля - еще 79200. На сегодняшний день в регион уже пришли 21242 вакцины. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактом центре и непосредственно в поликлинике.

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