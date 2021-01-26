Губернатор: необходимо обезопасить детей, подростков и всех жителей от политических провокаторов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на письмо от областного родительского собрания, в котором общественники потребовали оградить детей от провокаций и призывов к незаконным митингам.

"На мое имя поступило письмо от родительской общественности, которая возмущена действиями отдельных политиканов, призывающих к различным противоправным действиям, к митингам детей и подростков. Родители не просто просят, а требуют защитить, оградить от провокаций детей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Это касается, в первую очередь, территорий школ, учреждений среднего и высшего образования, а также общественных пространств, которые предназначены для отдыха и прогулок с детьми.

"Даю поручение Владимиру Николаевичу Бурыкину (руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции — Прим. ред.) в течение 48 часов отработать с коллегами из правоохранительных органом все меры обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям", — заявил Дмитрий Азаров



