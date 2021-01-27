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Губернатор Власть и политика

В ссузах Самарской области появятся студенческие отряды

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское реготделение "Российских студенческих отрядов" начнет формировать штабы студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях области.

Идею создания штабов студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях региона поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече со студентами 25 января в День российского студенчества.

"С удивлением узнал, что в колледжах и техникумах эта работа еще не ведется и штабов студенческих отрядов там нет. Давайте мы это вместе сделаем", - ответил глава региона на предложение Ксении Мукиной, студентки Самарского энергетического колледжа, о создании штабов студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях.

Уже с 28 января реготделение "Российских студенческих отрядов" начнет проводить встречи со студентами и руководством ссузов области. На встречах им презентуют деятельность студотрядов, расскажут о направлениях работы, возможностях трудоустройства и вступления в организацию.

Первым колледжем, который посетят бойцы РСО, станет Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Встреча там пройдет 28 января. Всего запланировано провести подобные встречи в 10 крупнейших ссузах региона.

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