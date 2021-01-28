Оперштаб обязал работодателей отправить беременных на дистанционку

В четверг, 28 января, оперативный региональный штаб для борьбы с коронавирусом обязал работодателей отправить беременных на дистанционку. Такое решение закреплено постановлением губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, ранее жительницы области обращались к главе региона в соцсетях с просьбой о переводе женщин "в положении" на дистанционный режим работы в период пандемии.

Норма была введена, но носила рекомендательный характер. Губернатор принял решение об обязательном переводе беременных на "дистанционку", как только это позволили сделать изменения в трудовом кодексе РФ.

Кроме того, постановление продлевает действующие ограничения до 14 февраля. Это, в частности, значит, что пожилые будут обязаны соблюдать самоизоляцию, а дети не смогут посещать торговые центры без сопровождения законных представителей.