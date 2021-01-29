Самарские digital-специалисты сразятся во всероссийском конкурсе

В России стартовал конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций". Он определит лучших представителей digital-сферы в стране. Организаторами выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".

Всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" пройдет в несколько этапов. Первый из них — регистрация — уже стартовал, он продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.

Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Но главное — они получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.