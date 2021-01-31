В Самаре задержаны 123 участника незаконной акции

В воскресенье, 31 января, в Самаре были задержаны 123 участника несогласованной акции. Всего в незаконном мероприятии участвовало около 300 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Граждане были доставлены в территориальные отделы полиции.

Планировалось, что участники акции пройдут от КРЦ "Звезда" шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Но после начала акции ОМОН оцепил площадку у "Звезды" и задержал практически всех, кто оказался внутри оцепления.

Небольшая группа сторонников мероприятия собралась в Самаре в сквере Устинова, но через некоторое время участников несогласованной акции вытеснили сотрудники ОМОН, было также задержано несколько человек.

Напомним, 23 января в Самаре уже прошли подобные несогласованные митинги, столкновения с силовиками, задержания нарушителей и возбуждение уголовных дел.