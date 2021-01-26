Областной родительский комитет, возмущенный событиями 23 января, написал открытое письмо губернатору

Областной родительский комитет написал открытое письмо губернатору Дмитрию Азарову о своем возмущении событиями 23 января и с требованием оградить Самару от подобных шествий.

Обращение в своем личном аккаунте выложила представитель областного родительского комитета Елена Климова.

"Уважаемый Дмитрий Игоревич! Мы обращаемся к вам, потому что крайне обеспокоены событиями, произошедшими 23 января 2021 года. Родительская общественность возмущена призывами к подросткам участвовать в политических акциях! Пытаться манипулировать еще совсем не опытными детьми и подростками - это низко и безнравственно! На наших глазах происходило "накручивание" детей через провокационное видео, вбросы в социальных сетях, нередко - откровенное запугивание и предупреждение в личных сообщениях. И это только то, что мы увидели. А сколько еще осталось закрытым от родительских глаз - подумать страшно!" - обеспокоены родители и педагоги.

Задача любого взрослого - защитить своего ребенка, проявить заботу, воспитать достойного гражданина своей страны, считают они и особо отмечают, что массовые скопления сейчас не разрешены из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции.

"Кто-то из подстрекателей подумал об этом? И о том, что первыми на такого рода призывы откликаются именно дети - для них это, прежде всего, рискованное приключение, поэтому желающих посмотреть бывает, к сожалению, немало. Мы крайне обеспокоены этим", - написали участники областного родительского комитета.

Кроме того, по мнению областного родительского комитета, неожиданно подверглись опасности, ощутили угрозу и те из родителей, которые просто решили вместе со своими детьми провести выходной на катке, в сквере, на детских площадках и в других местах для активного отдыха населения, по которым "непонятные нам организаторы проложили маршруты шествия".

"Разве этого мы ожидали, когда радовались новым пространственным сооружениям в тольяттинском Парке Победы и вокруг него, катку на площади Славы???" - возмущаются родители.

"Дмитрий Игоревич! Мы обращаемся к Вам, простите за резкость, не просто с просьбой, а с требованием оградить от подобных провокаций и шествий (так называемых "мирных прогулок") территории вокруг наших школ, ССУЗов и ВУЗов, места, которые предназначены для массового отдыха и прогулок с детьми! Вы для нас являетесь гарантом спокойствия и правопорядка в регионе. Мы не хотим повторения событий 23 января 2021 года. Уверены, что власть в Вашем лице сможет защитить нас и наших детей", - потребовали самарцы.

Они также обратились ко всем родителям, представителям родительских комитетов, учительскому сообществу, представителям общественных организаций с тем, чтобы взрослые смогли предостеречь детей от опасностей.

"Все мы знаем, что такое детское любопытство неокрепших душ. Нечистоплотные взрослые могут втянуть ребенка в противоправные деяния, и это может обернуться плачевными последствиями. Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь их планами и оградите от опасностей участия в подобных "прогулках". Проведите свободное время вместе со своими детьми! Предлагаем всем нам объединиться в защите безопасности и будущего наших детей!" - говорится в открытом письме.