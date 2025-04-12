Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

"Этот праздник занимает особое место в наших сердцах, ведь именно наша страна открыла человечеству дорогу к звездам, а Самарская область, как важнейший центр ракетно-космической промышленности, сыграла ключевую роль в этом достижении. Регион прошел большой, насыщенный событиями путь с начала эры освоения космоса и сегодня продолжает оставаться передовым центром космических технологий", — заявил глава региона.

Он выразил гордость тем, что Юрий Алексеевич Гагарин, побывавший в губернии сразу после своего исторического полета, лично поблагодарил куйбышевских специалистов, создавших легендарную ракету "Восток".

По словам Вячеслава Федорищева, самарские ученые, инженеры и рабочие и сейчас вносят неоценимый вклад в развитие современной космонавтики. Всемирную известность получили крупнейшие предприятия: лидер в области разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК "Кузнецов", которое обеспечивает весь цикл производства газотурбинных и ракетных двигателей. Важная роль в отрасли принадлежит АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Тяжмаш", АО "Авиаагрегат" и другим предприятиям.

"Нашей бесконечной благодарности заслуживают ветераны. Инженеры, конструкторы, рабочие Куйбышева — запасной столицы Советского Союза, в военные годы совершившие трудовой подвиг и обеспечившие фронт оружием Победы, в послевоенные годы создавали авиационно-космическую отрасль", — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что нынешнем году, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, трудовые коллективы продолжают заложенные старшим поколением традиции. Достойно встречают 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне: работают на совесть, смело внедряют новаторские идеи и разработки, перспективные проекты, способствуя тем самым развитию оборонно-промышленного комплекса и реализации нового национального проекта "Космос".

"В условиях проведения специальной военной операции важнейшей задачей для отрасли является обеспечение технологического суверенитета России. Уверен, с таким надежным тылом мы обязательно победим и добьемся поставленных целей, — сказал губернатор. — Спасибо самарским ученым, летчикам-космонавтам, заводчанам за преданность своему призванию, творческий подход к делу, умение идти в ногу со временем и работать на опережение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо нашей великой Родины!"