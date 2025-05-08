ЧП с ребенком, пострадавшим на аттракционе, отследят в СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании малолетнего в парке Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, 4 мая девятилетний мальчик при катании на аттракционе не смог выйти из кабины во время движения, в результате чего упал на асфальт. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.
В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы