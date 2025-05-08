ЧП с ребенком, пострадавшим на аттракционе, отследят в СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании малолетнего в парке Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, 4 мая девятилетний мальчик при катании на аттракционе не смог выйти из кабины во время движения, в результате чего упал на асфальт. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).