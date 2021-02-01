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Образование Общество

Самарская область лидирует по заявкам на участие в конкурсе "Учитель будущего. Студенты"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 130 студентов Самарской области примут участие в дистанционном этапе соревнований профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершен, всего на сайте конкурса studtrek.ru зарегистрировалось 12118 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках нацпроекта "Образование".

С 1 по 10 февраля конкурсанты будут проходить дистанционное тестирование, состоящее из трех блоков: оценка функциональной грамотности на основе методик международных сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации).

На прохождение каждого теста дается 45 минут, участник может самостоятельно выбрать удобное для прохождения время в течение трех календарных дней.

В конкурсе "Учитель будущего. Студенты" участвуют представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу.

При прохождении заданий участникам назначаются вопросы методом случайной выборки, что значительно увеличивает число вариантов вопросов для каждого из участников.

По результатам тестирования 600 участников, набравшие наивысшие баллы, будут приглашены на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в шести регионах России в период с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификаты участника. По итогам полуфиналов будут выявлены 150 студентов, которые пройдут в финал проекта.

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