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Губернатор Власть и политика

Соревнования Кубка мира по боксу-2022 могут пройти в новом Дворце спорта

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе пройдут соревнования Кубка мира по боксу-2022. Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля, на встрече губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Фото: twitter.com/samregion_press

Кирилл Щекутьев отметил, что Самарская область является одним из регионов-лидеров не только по подготовке профессиональных боксеров, но и по организации соревнований самого высокого уровня.

"В 2019 г. в Самарской области при поддержке правительства региона был проведен один из лучших чемпионатов России, - акцентировал внимание генсек Федерации. - Есть уверенность, что Самарская область справится с организацией и проведением соревнований самого высокого уровня. Поэтому мы планируем в 2022 году провести Кубок мира по боксу, в том числе в Самаре".

Дмитрий Азаров поблагодарил за высокую оценку уровня организации спортивных мероприятий в регионе и предложил провести соревнования на площадке Дворца спорта, реконструкция которого завершится в текущем году.

"Мы готовы провести соревнования не только в Самаре: у нас есть опыт проведения боев в Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевке и Тольятти. Возможности есть - можем расширить географию", - заявил губернатор.

Кирилл Щекутьев отметил, что рассматривается возможность проведения полуфинала либо финала Кубка Мира по боксу в 2022 году в Самарской области.

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