Дмитрий Азаров: Рассчитываю на Федерацию бокса в проведении воспитательной работы среди молодежи

В понедельник, 1 февраля, на встрече губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева обсуждался вопрос патриотического воспитания юных спортсменов.

Презентуя проекты Центров прогрессивного бокса, которые благодаря поддержке губернатора появятся в Самаре и Жигулевске, генсек Федерации отметил, что в них, помимо спортивных занятий, предусмотрены и классы патриотического воспитания.

"Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать граждан, которые понимают, что основа любого правового государства - это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные акции. Нужно объяснять ребятам, что если у вас есть энергия, которую нужно выплеснуть, - приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее на ринге. А не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и как она должна применяться - только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем", - отметил Кирилл Щекутьев.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что юным спортсменам необходимо подавать положительный пример, прививать им не только любовь к спорту, но и морально-нравственные ориентиры.

"Я очень рассчитываю на все спортивные федерации (и конечно, на Федерацию бокса) в проведении воспитательной работы среди молодежи, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы все знаем, что мальчишки и девчонки, которые выбирают боевые виды спорта, - это активные, энергичные, сильные люди. Мы понимаем, что если ими не занимается федерация, наставники, тренеры, то, к сожалению, их спортивные навыки и характер могут быть применены в агрессивной форме на улице".