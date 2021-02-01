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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудит с министром транспорта РФ меры по повышению безопасности на М-5

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 февраля, на оперативном совещании Дмитрий Азаров поднял вопрос о дополнительных мерах по повышению внимания и безопасности на трассе М-5 в Сызранском районе.

Сейчас федеральная трасса соответствует всем нормам. Вместе с тем дальнейшее совершенствование системы безопасности дорожного движения остается общей заботой властей всех уровней.

"Поручил министерству транспорта Самарской области вместе с коллегами из ГИБДД, с нашими соседями из Ульяновской области (но в первую очередь - с организацией, которая эксплуатирует дорогу) подготовить предложения, которые позволят повысить внимание водителей и, соответственно, безопасность движения", - отметил глава региона.

Предложения должны быть разработаны к концу дня 2 февраля.

"Постараюсь, чтобы наши предложения были услышаны на федеральном уровне. Планирую обсудить этот вопрос лично с министром транспорта РФ в ходе предстоящей командировки в Москву", - пояснил Дмитрий Азаров.

Напомним, трасса М-5 является федеральной и находится на балансе ФКУ "Поволжуправтодор", которая осуществляет содержание автомобильной дороги. Областной минтранс уже обратился к коллегам для выработки совместных предложений.

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